عبد الله يفوز في انتخابات أفغانستان

أعلن عبدالله عبدالله، رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان وأبرز منافس للرئيس أشرف غني، أمس فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي جرت السبت، رغم تواصل عملية فرز الأصوات.

وقال عبد الله في مؤتمر صحفي «ستعلن لجنة الانتخابات المستقلة النتائج، لكننا حصلنا على غالبية الأصوات.. لن تجري جولة ثانية».

وأوضح عبدالله، الذي ترشح للرئاسة للمرة الثالثة بعد خسارته في عامي 2009 و2014، أن فريقه «سيشكل الحكومة الجديدة».

وعلى الفور، اعتبر رئيس لجنة الانتخابات المستقلة حبيب رحمن نانج أن إعلان عبد الله «سابق لأوانه».

وأكد «ليس من حق أي مرشح إعلان نفسه فائزا»، وتابع «بموجب القانون، لجنة الانتخابات المستقلة هي التي تعلن هوية الفائز».

ولا يتوقع أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الأولية قبل 19 أكتوبر. ويحتاج المرشح للحصول على أكثر من 50 % من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.