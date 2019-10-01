وقال عبد الله في مؤتمر صحفي «ستعلن لجنة الانتخابات المستقلة النتائج، لكننا حصلنا على غالبية الأصوات.. لن تجري جولة ثانية».
وأوضح عبدالله، الذي ترشح للرئاسة للمرة الثالثة بعد خسارته في عامي 2009 و2014، أن فريقه «سيشكل الحكومة الجديدة».
وعلى الفور، اعتبر رئيس لجنة الانتخابات المستقلة حبيب رحمن نانج أن إعلان عبد الله «سابق لأوانه».
وأكد «ليس من حق أي مرشح إعلان نفسه فائزا»، وتابع «بموجب القانون، لجنة الانتخابات المستقلة هي التي تعلن هوية الفائز».
ولا يتوقع أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الأولية قبل 19 أكتوبر. ويحتاج المرشح للحصول على أكثر من 50 % من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله يفوز في انتخابات أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.