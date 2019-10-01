الاحتلال يستكمل «جدار غزة» في 5 أشهر

علاء المشهراوي (غزة) تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى استكمال الجدار العازل حول قطاع غزة في غضون خمسة أشهر، حسبما أشارت تقارير إعلامية أمس، لافتة إلى أن سلطات الاحتلال انتهت من بناء زهاء 70 في المئة من الجدار. وأوضحت التقارير أن إسرائيل أكملت بناء 43 كم من الجدار من أصل 60 كم تلتف حول القطاع، وأوضحت أن 1400 عامل يعملون في بناء الجدار المكون من مرحلتين، الأولى مكونة من جدار إسمنتي مزود بمجسات للتحذير من الأنفاق، بينما تتضمن المرحلة الثانية بناء جدار من الفولاذ فوق الأرض بارتفاع ستة أمتار.

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