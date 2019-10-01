واشنطن تُمدد دعمها للجيش العراقي والبيشمركة عامين

أربيل (الاتحاد)

وافقت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» على مواصلة دعمها للجيش العراقي وقوات البيشمركة في إقليم كردستان عامين إضافيين، حسبما أفادت وزارة «البيشمركة» في بيان لها أمس.

وقالت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان: إن القنصل الأميركي العام في أربيل سيتفن فيجن، «أبلغ شورش إسماعيل وزير البيشمركة، بقرار تمديد مذكرة التفاهم لدعم ومساعدة الجيش العراقي وبيشمركة كردستان كجزء من المنظومة الدفاعية العراقية، لمدة عامين في إطار التزامها بالعمل المشترك لحفظ أمن المنطقة واستقرارها».

وكانت واشنطن قلّصت مخصصاتها لقوات البيشمركة، في مشروع موازنة عام 2020، إلى أقل من النصف، لتصبح 126 مليون دولار، مقارنة بـ290 مليوناً خلال العام الجاري.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية، أمس، بأن القوات الأمنية عثرت على 3 أوكار لتنظيم «داعش» الإرهابي في قضاء مخمور، جنوب غربي أربيل، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، فيما دمرت القوات الأمنية وكراً رابعاً للتنظيم في محافظة كركوك. وأشارت المصادر إلى أن مسلحي التنظيم الإرهابي فروا من تلك الأوكار إلى الوديان والجبال القريبة من المنطقة. من جانبها، عثرت القوات الأمنية على منصتي إطلاق صواريخ كاتيوشا جنوب شرقي بغداد، بحسب بيان لقيادة عمليات بغداد، أمس، أكد أن قوة من الفرقة 17 ضبطت كمية من الأسلحة والأعتدة ومنصتي إطلاق صواريخ كاتيوشا.