الولايات المتحدة تتهم أحد مواطنيها بالتجسس لصالح الصين

وجه ممثلو الادعاء في ولاية كاليفورنيا الأميركية، الاثنين، اتهامات إلى رجل أميركي للعمل كجاسوس لصالخح الحكومة الصينية.

وقال ديفيد آندرسون المدعي العام الأميركي في منطقة شمال كاليفورنيا، خلال مؤتمر صحفي عقده في سان فرانسيسكو، إن شيويهوا بينج (56 عاما) المعروف أيضا باسم ادوارد، طان ينقل معلومات حساسة إلى الصين.

وبدوره، أضاف جون ديميرز، مساعد النائب العام لقضايا الأمن القومي إن بينج، الأميركي من أصول صينية، متهم باستخدام مواقع سرية لنقل معلومات ومبالغ مالية وبالسفر إلى بكين لنقل معلومات سرية "تتعلق بالأمن القومي الأميركي".

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وجرت حالات التبادل السري، والتي اتهم بينج بالحصول من خلالها على معلومات سرية، على بطاقات ذاكرة وأحيانا ترك ما يتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دولار في الفترة بين عامي 2015 و2018 في ولايتي كاليفورنيا وجورجيا.

جاء الإعلان بعد إدانة سيدة أعمال صينية هذا الشهر بالتعدي على منتجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مار- الاجو.

في تلك القضية، أثيرت تكهنات بشأن تجسس المرأة إلا أن ممثلي الادعاء عجزوا عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمة أمن قومي.