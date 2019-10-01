محمد بن سلمان: الحل السلمي مع طهران أفضل من حرب كارثية

واشنطن (وكالات)

حذر ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس، من أن إمدادات النفط ستتعطل وسترتفع أسعار الخام إلى أرقام خيالية، إذا لم يجتمع العالم على اتخاذ موقف قوي لردع إيران. وقال خلال مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على قناة «سي بي إس»، إنه يتفق مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أن هجمات 14 سبتمبر الماضي التي استهدفت منشآت نفط «أرامكو» في المملكة العربية السعودية وأدت لانخفاض إمدادات النفط العالمية أكثر من خمسة بالمئة كانت عملاً حربياً من جانب إيران.

وأضاف أنه «إذا لم يتخذ العالم موقفاً قوياً لردع إيران، فسنرى المزيد من التصعيد سيهدّد المصالح العالميّة. ستتعطّل الإمدادات وسترتفع الأسعار لتبلغ أرقامًا عالية خياليّة لم نشهدها في حياتنا»، لكنه استدرك قائلاً «إنه يفضل الحل السياسي السلمي على الحل العسكري». وقال «إن السعودية تأمل في ألا يكون الرد العسكري ضرورياً والحل السياسي أفضل بكثير لأن اندلاع حرب بين المملكة وإيران ستكون كارثية وستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي».

وأوضح أنّ «المنطقة تُمثّل نحو 30 في المئة من إمدادات الطاقة في العالم، ونحو 20 في المئة من الممرّات التجاريّة العالميّة، ونحو أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تصوّروا أن تتوقّف هذه الأمور الثلاثة.. هذا يعني انهيارًا كلّيًا للاقتصاد العالمي، وليس للمملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط فحسب». وتابع قائلاً: «هجوم 14 سبتمبر التي تتحمل إيران مسؤوليّته، لا هدف له..لا يوجد هدف استراتيجي. الأحمق فقط قد يُقدِم على مهاجمة خمسة في المئة من الإمدادات العالميّة. الهدف الاستراتيجي الوحيد هو إثبات أنّهم أغبياء، وهذا هو ما فعلوه».

ورداً على سؤال، قال «إن المملكة العربية السعودية في حجم قارة تقريباً، فهي أكبر من كامل أوروبا الغربية. لدينا تهديدات من 360 درجة من جميع الاتجاهات ومن الصعب تغطية كل هذا بشكل كامل». وأضاف أن الدفاعات الجوية السعودية تشمل أنظمة صواريخ باتريوت وصواريخ هوك، لكنها غير مصممة لإسقاط الطائرات بدون طيار. ورأى أنه على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يجتمع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني لصياغة اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني ونفوذ طهران في الشرق الأوسط. وقال: «بالتأكيد. هذا ما يطلبه ترامب، وهذا ما نطلبه جميعاً. ومع ذلك، فإن الإيرانيين هم الذين لا يريدون الجلوس إلى الطاولة».

وعندما سئل عن موقف الكونجرس فيما يتعلق باليمن، أجاب ولي العهد السعودي: «إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيات الحوثيين، فسيكون الحل السياسي أسهل بكثير. منفتحون على جميع المبادرات للحل السياسي في اليمن. ونأمل في حدوث هذا اليوم بدلاً من الغد. وأضاف رداً على سؤال حول التفاوض لإنهاء الحرب في اليمن: «نحن نفعل هذا كل يوم، لكننا نحاول تحويل هذه المناقشة إلى واقع فعلي على الأرض، وأعلن الحوثيون قبل أيام وقف إطلاق النار، من جانبهم، ونحن نعتبر هذا خطوة إيجابية للدفع باتجاه حوار سياسي أكثر جدية».

ونفى الأمير محمد بن سلمان أن يكون أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول قبل نحو عام. وأضاف «كان هذا خطأ ويجب عليّ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجنب مثل هذا الأمر في المستقبل». وأضاف عندما سئل كيف يمكن أن تكون الجريمة ارتكبت من دون علمه: «البعض يتوقع أنني يجب أن أعرف ما يفعله ثلاثة ملايين موظف في الحكومة السعودية يومياً!. من المستحيل أن يرسل الثلاثة ملايين تقاريرهم اليومية إلى القائد أو ثاني أعلى مسؤول في الحكومة السعودية».

وتابع رداً على سؤال عن كيفية احتمال تورط اثنين من أفراد الدائرة المقربة منه في الأمر من دون علمه: «التحقيقات كلها جارية وبمجرد إثبات تهم على أي شخص على أي مستوى فسيحاكم من دون استثناء».