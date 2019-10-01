حرب أميركية تستهدف تدمير أسلحة إيران خلال أيام

شادي صلاح الدين (لندن)

كشفت وثائق مسربة عن خطة حرب أميركية للقضاء على النظام الإيراني وتدمير أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها بين ليلة وضحاها. وقالت صحيفة «ديلي اكسبريس»، إن الخطة التي يطلق عليها اسم «مسرح إيران على المدى القريب» تتحدث عن تمهيد الطريق لسحق القاعدة العسكرية في إيران في غضون 24 ساعة أو بضعة أيام معدودة، لافتة إلى أن الحرب على إيران كانت على قائمة «البنتاجون» لأكثر من عشر سنوات، وأن الخطط المسربة عادت إلى الظهور مع تزايد المخاوف من نشوب صراع وشيك بعد الاعتداء الأخير الذي استهدف منشآت نفط «أرامكو» في المملكة العربية السعودية.

ووفق وثائق المخطط الذي قالت الصحيفة إن كلا من الدكتور دان بليش ومارتن بوتشر قام بتفقده بالتفصيل وتوصل إلى دراسة حول قيام الولايات المتحدة باستعدادات عسكرية لتدمير أسلحة الدمار الشامل الإيرانية والطاقة النووية والنظام والقوات المسلحة وأجهزة الدولة والبنية التحتية الاقتصادية في غضون أيام إن لم يكن ساعات، فإنه من المرجح أن يكون أي هجوم على نطاق واسع متعدد الجبهات ولكن مع تجنب الغزو البري.

وفي حين أن الأسلحة التقليدية ستستخدم بدلاً من الأسلحة النووية، فإن الهجوم سيسحق وفق الدراسة القوة العسكرية لإيران في أكثر من يوم. وبناءً على الخطة «سيتم إطلاق صواريخ كروز من السفن الأميركية في المنطقة وإسقاط القنابل من طائرات (بي 2)، و(بي 52)، وسيتم ضرب أكثر من 10 آلاف هدف». وكشفت الوثائق عن أن الطيران سيشن هجمات من أراضي دييجو جارسيا البريطانية في المحيط الهندي والمملكة المتحدة. ولا يوجد حالياً سوى حاملة طائرات أميركية منتشرة في الخليج، وهي «يو إس إس أبراهام لينكولن».

وتشمل خطة الحرب تسليط الضوء على كيفية إرسال ست مجموعات من حاملات الطائرات قبالة ساحل إيران في غضون شهر واحد فقط. وستعكس شدة الغارة وفق الدراسة، تكتيكات «الصدمة والرعب» المستخدمة في العراق عام 2003. وشهدت هذه الطريقة انهيار الدفاعات العراقية قبل الغزو الشامل وانهيار نظام صدام حسين. وسيتم تكليف القوات بتأمين حقول النفط وتدمير أي قوات متبقية قادرة على مهاجمة ناقلات النفط. وتشمل الخطة مشاركة قوات حلف «الناتو». وتم تسريبها من قبل وليام أركين، محلل الاستخبارات السابق في الولايات المتحدة. ولكنها لا تذكر استخدام الهجمات الإلكترونية على محطات الطاقة والمكاتب الحكومية، ويمكن استخدامها جنباً إلى جنب مع القنابل والصواريخ في محاولة لشل حركة النظام الإيراني بالكامل.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال لشبكة «إن بي سي»، إن الولايات المتحدة بدأت بالفعل حرباً إلكترونية مع بلاده. وأشار إلى «Stuxnet»، وهو فيروس كمبيوتر يعتقد على نطاق واسع أنه تسبب في تعطيل الآلاف من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية في محاولة لإلحاق الضرر بالبرنامج النووي. ووفق الوثائق، فإن أي هجوم يمكن أن يكون هائلاً ويتم شنه على حين غرة بدلاً من مجرد خطة طوارئ تحتاج إلى شهور إن لم تكن سنوات من الإعداد. وخلصت إلى أن الولايات المتحدة اتخذت استعدادات عسكرية لتدمير أسلحة الدمار الشامل الإيرانية، والطاقة النووية، والنظام، والقوات المسلحة، وجهاز الدولة، والبنية التحتية الاقتصادية في غضون أيام إن لم يكن ساعات من إعطاء الرئيس الأمر بذلك. وفي حين أن الدراسة كانت مكتوبة في عهد الرئيس جورج بوش الابن، فإن توترات الحرب بلغت مستويات جديدة في 2019.