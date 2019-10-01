عدن (الاتحاد) أعلنت السلطات المحلية في أرخبيل سقطرى، أن فرق الإنقاذ عثرت على قارب ركاب فقد قبل أيام، عقب إبحاره من منطقة قشن بمحافظة المهرة صوب الأرخبيل وعلى متنه 44 راكباً. وأفاد وكيل المحافظة رائد الجريبي، أن فرق البحث عثرت على القارب المفقود على بعد 30 ميلاً من سواحل مديرية قنلسية، لافتاً إلى أن كل من على متنه بصحة جيدة وتلقوا الرعاية الصحية اللازمة. وأشار إلى أن السلطات قامت بنقل الركاب المفقودين من القارب وإيصالهم للأرخبيل بسلامة، لافتاً إلى أن قيادة الجزيرة جهزت فرقاً طبيةً للتعامل مع أي حالات طارئة، وأن جهوداً كبيرةً بذلت من أجل تجهيز فرق بحث وإنقاذ، تفادياً لتكرار كارثة 2016 التي راح ضحيتها عدد من أبناء الأرخبيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على قارب مفقود قبالة سواحل سقطرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.