نجاة قيادي عسكري في تعز من محاولة اغتيال لـ«الإصلاح»

بسام عبدالسلام (عدن) نجا قيادي عسكري في اللواء 35 مدرع من محاولة اغتيال نفذتها عناصر مسلحة من ميليشيات حزب «الإصلاح» الإخواني في محافظة تعز، وسط اليمن. وأفاد مصدر عسكري لـ«الاتحاد» أن عناصر ترتدي ملابس عسكرية قامت بملاحقة القيادي أسامة الحصبري في شارع جمال، وصولاً إلى منطقة الدحى بضواحي المدينة، وقامت بإطلاق النار بشكل عشوائي على سيارته لتصفيته، لكن العملية باءت بالفشل.

ومن جهة ثانية، اختطفت ميليشيات «الإصلاح» المتمركزة في مدينة شقرة، شرق مدينة زنجبار مركز محافظة أبين، عدداً من المدنيين أثناء مرورهم عند حاجز تفتيش. وأشار مصدر لـ«الاتحاد» إلى أن الميليشيات أوقفت سيارة يستقلها عدد من أبناء مديرية أحور الفاصلة بين أبين وشبوة واقتادتهم صوب أحد المواقع العسكرية التابعة لها، لافتاً إلى أن المدنيين كانوا عائدين من عدن عقب حضورهم حفل زفاف. وأضاف أن ميليشيات «الإصلاح» نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة اعتقالات واختطافات بحق أبناء أحور، على خلفية رفضهم ومنعهم أي تواجد للميليشيات في مديريتهم.

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