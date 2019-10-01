اليمن.. إتلاف 1230 لغماً في الجوف

الجوف (وكالات) أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، والمشروع السعودي لنزع الألغام «مسام»، أمس، كمية من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في عدد من مناطق محافظة الجوف. وأكد مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي إتلاف 1230 لغماً وذخيرة غير منفجرة، في منطقة قرون السليمة، شمال مديرية الحزم، مركز الجوف. موضحاً أن الكمية التي تم إتلافها، نزعتها الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني ومشروع «مسام»، من مناطق عالية التأثير في مديريتي الحزم والغيل وعدة مناطق وغرب الجوف، بعد أن زرعتها الميليشيات بكثافة عالية. وأشار إلى وجود ترتيبات لعمليات إتلاف مشابهة لكميات كبيرة من الألغام، في مديرية خب والشعف شمال الجوف، وفي محافظتي مأرب وشبوة. مؤكداً أن عمليات إتلاف الألغام هي الطريقة المثلى لضمان عدم استخدامها من قبل أي جماعة مسلحة، وضمان أمن وسلامة المدنيين.

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