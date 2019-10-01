عدن (الاتحاد) كشف تقرير ميداني صادر عن المركز الإعلامي لجبهة الضالع عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية نحو 10123 جريمة بحق المدنيين في مختلف مديريات المحافظة جنوب اليمن. وأشار التقرير إلى أن الجرائم والانتهاكات تنوعت ما بين القتل والإصابة والقصف العشوائي وتفجير المنازل وزرع الألغام والعبوات الناسفة وتشريد الأسر والاختطافات والاعتقالات التعسفية. ووثق 130 حالة قتل و272 إصابة بينهم نساء وأطفال، في حين بلغت حالات الاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري نحو 40 حالة بينهم 10 أطفال. ولفت إلى أن الميليشيات دمرت 642 منشأة منها 91 منزلاً تضررت بشكل كلي و514 منزلاً بشكل جزئي وفجرت 24 منزلاً و3 جسور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رصد 10123 جريمة للحوثيين في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.