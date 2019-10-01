قرقاش يرد على الحضرمي: الأولوية للتصدي لـ «الحوثي»

أبوظبي (الاتحاد) جدد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، التأكيد على أولوية توحيد الصف ضد الانقلاب الحوثي. وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «لا أود التعليق على هجوم وزير الخارجية اليمني المعيب على دولة الإمارات في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، سأرتقي على الجحود والنكران لأن الأولوية في تقديرنا هي لإنجاح الجهود السعودية نحو توحيد الصف ضد الانقلاب الحوثي».

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