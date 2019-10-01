كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نفذت بقرار من خامنئی.. المقاومة الإيرانية تكشف الجريمة العظمى في استهداف المنشآت النفطية السعودية (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال المقاومة الإيرانية تكشف الحقائق حول عمليات إيران الإرهابية، إذ تقف دائما بالمرصاد في كل جريمة ترتكبها طهران، كانت من بين الجرائم استهداف المنشآت النفطية لأرامكو السعودية، التي تعد من أخطر العمليات الإرهابية التي ارتكبتها إيران في الفترة الأخيرة.

مؤتمر جديد

وکشفت ممثلیة المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة، في مؤ‌تمر صحفي‌ عقد في نادي الصحافة الوطني بواشنطن الیوم الاثنین ۳۰ يلول/ سبتمبر، مراحل اتخاذ قرار الهجوم الصاروخی ضد المنشآت النفطیة السعودیة.

بحضور روحانی وظریف

ووضح ممثلو المقاومة الإیرانیة استنادا إلی المعلومات التي‌ حصلت علیها منظمة مجاهدي خلق الإیرانیة من داخل النظام ان الخطة العامة للعملیة ضد المنشآت النفطیة السعودیة نوقشت یوم السبت ۳۱ آب/ أغسطس ۲۰۱۹ فی اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومی للنظام بحضور روحانی وظریف .

قادة الحرس

وتفید المعلومات التي حصلت علیها منظمة مجاهدي خلق الإیرانیة حضر الاجتماع عددا من کبار قادة‌ الحرس منهم اللواء الحرسي حسین سلامی القائد العام لقوات الحرس، واللواء الحرسي قاسم سليماني قائد قوة القدس، والعميد الحرسي أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوية – فضائية للحرس.

تنفيذ العملية

وكشفت المقاومة الإيرانية تفصيليا أنّ خامنئي أبلغ، اللواء رشيد والعميد حاجي زاده بتنفيذ العملية، فيما تبني العميد محمد فلاحي معاون العمليات للقوة الجوية – فضائية للحرس التي تقع في مقر هيئة القوة الجوية - فضائية للحرس الواقع في حامية ”دستوارة” ( حي جيتكر – شمال غرب طهران)، تخطيط العملية من الناحية التعبوية.

تدقيق ومراجعة

ولفتت المقاومة أن العملية خضعت خطتها التفصيلة والتنفيذ النهائي، للمراجعة والتدقيق من قبل اللواء الحرسي غلام علي رشيد في مقر خاتم الأنبياء المركزي.

فريق القادة المشرفين

ولفتت إلى أنّ قبل أسبوع واحد من الهجوم الصاروخي، توجه فريق القادة المشرفين على هذه العملية من القوة الجوية فضائية للحرس إلى قاعدة اوميدية في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

وأضافت: "تم التعرف على بعض من هؤلاء القادة الموجودين ضمن هذا الفريق وهم كل من: العميد الحرسي محمد فلاح معاون عمليات القوة الجوية فضائية، محمود باقري كاظم آباد قائد الصواريخ للقوة الجوية فضائية، والعميد الحرسي سعيد آقاجاني قائد الطائرات المسيرة للقوة الجوية فضائية.

وحسب معلومات المقاومة الإيرانية توجه عدد من القادة والمراتب للقوة الجوية فضائية للحرس وهم أخصائيون في المجالات الصاروخية، والطائرات المسيرة المتواجدين في ”ماهشهر” إلى قاعدة ”اوميدية”.

بعد تنفيذ العملية

بعد تنفيذ عملية الهجوم الصاروخي يوم السبت 14إيلول 2019 عاد القادة الميدانيون إلى طهران بعد بضعة أيام، وقاموا بتسليم تقرير تنفيذ العملية مع تفاصيلها للواء الحرسي غلام علي رشيد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي.

وعاد عدد من منتسبي القوة الجوية فضائية الذين كان قد جاؤوا من ”ماهشهر” إلى هذه المدينة بعد بضعة أيام، حيث بقى عدد من المنتسبين للقوة الجوية فضائية للحرس في قاعدة اوميدية.

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وحسب آخر التقارير الواردة، وصل فريق جديد من منتسبي القوة الجوية فضائية للحرس من طهران إلى قاعدة اوميدية يوم الأحد 22 إيلول / سبتمبر 2019، ولم يتسنى لنا بعد الحصول على الأوامر الخاصة بمهمة هذا الفريق.

صواريخ كروز

وكشفت المقاومة الإيرانية انه تم استخدام صواريخ كروز المسمي بـ ياعلي التي سماها الشعب الإيراني بـ ضد علي جزءًا من مصانعها لتصنيع الصواريخ، وبالتحديد لإنتاج صواريخ كروز. من قبل مجمع تصنيع كروز المسمى تصنيع «ثامن الأئمة» التابعة لمنظمة صناعة الجو الفضاء لوزارة الدفاع في جنوب شرق طهران.ویتم تصنیع هذه الصواریخ فی مجمع الصناعات الدفاعیة للنظام فی بارتشین جنوب شرق طهران.

الخروج من الحصار

وأکد ممثلو المقاومة الإیرانیة خلال المؤتمر بان الکثیرین یحتسبون بالخطأ الأعمال العدوانیة للنظام بأنها مؤشر للمقدرة، فی الوقت الذي یحاول النظام من خلال هذه الممارسات أن یُلقی بظلال علی الأزمات الداخلیة الممیتة، ویسعی الخروج من الحصار الخانق الذی وقع فیه.

مرحلة السقوط

وأكدت المقاومة أن نظام الملالي قد دخل مرحلة السقوط، ویسعی النظام للحیلولة دون خروج انتفاضة شعبیة من خلال ممارسة القمع والإرهاب ضد معارضیه ویحتوي‌ غضب المجتمع المتفجر، ومن جهة ‌أخری إنهم یسعون إلي فرض التراجع علي المجتمع الدولی من خلال تصعیدهم العدوانی.

سرعة الانهيار

ولفت ممثلو المقاومة أن النظام إذا ما تخلی عن تصدیر الإرهاب والتطرف الدینی فان ذلک سیؤدی إلی سرعة انهیاره، مبينين أنّ خامنئی ورموز النظام یؤکدون بأنهم إن لم يقاتلوا فی سوریا والعراق والیمن فعلینا أن نقاتل في أصفهان وطهران وشیراز.

لامبالاة المجتمع الدولی

وتؤكد المقاومة أنّ النظام یراهن فی ممارساته العدوانیة علی لامبالاة المجتمع الدولی، إذ لم یدفع ثمن ممارساته فی المنطقة أبدا، مذكرة أنّ في عام ۲۰۰۳ فتحت بوابات العراق بوجه النظام علی مصراعیها، وبعد الاحتلال المبطن للعراق، جعله النظام جسرٌا للعبور ومحطة انتقال إلی سائر النقاط في الشرق الأوسط.

عملیة حربیة کبیرة

وذكر مسؤولو المقاومة: "معلوماتنا تؤکد أنّ نظام الملالی راهن علی انه سوف لن یدفع ثمنا باهظا لممارساته العدوانیة حتى موعد الانتخابات الأمريكية، وعندما لم یتلقی رداً مناسبا لهجماته علی ناقلات النفط والمنشآت النفطیة وإسقاط الطائرة المسیرة الأمريکیة، فضلا عن ارتفاع مستویات التخصیب للیورانیوم، وإعادة تشغیل الطرادات المرکزیة IR5 و IR6فان ذلک سيؤدي إلی تشجيع النظام للقیام بعملیة حربیة کبیرة داخل الأراضي‌ السعودیة".

مرحلة جديدة من الاعتداءات

و‌أشار المؤتمر إلي تأکید مریم رجوي‌ ر‌ئیسة الجمهوریة المنتخبة من قبل المقاومة الإیرانیة على«أنّ الهجوم على منشآت النفطیة في بلد مجاور هو خطوة كبيرة ومرحلة جديدة من الاعتداءات التي دأب عليها الدكتاتورية الدينیة الحاکمة في إيران، مشددة أنّ ممارسة القوة والحسم هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الملالي.

التقاعس يشجع

ولفتت إلى أن التقاعس عن العمل يشجع فقط نظام العصور الوسطى ، الذي يكون ضحاياه الأساسيون هو الشعب الإيراني. إن الحل النهائي لتخليص العالم من الفاشية الدينية الحاكمة في إيران كمصدر لجميع الأزمات في المنطقة هو تغيير هذا النظام غير الشرعي من قبل الشعب الإيراني وحركة المقاومة المنظمة».