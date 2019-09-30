التعادل الإيجابي ينهي قمة “البريمرليغ” بين مانشستر يونايتد وآرسنال

حسم التعادل الإيجابي، بنتيجة هدف لمثله، قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بين مانشستر يونايتد وآرسنال، والتي جمعت بينهما، مساء اليوم الإثنين، بملعب “أولد ترافورد”.

وسجل أصحاب الأرض أولا، عن طريق سكوت ماكتوميني، في الدفقيقة 45 من عمر الجولة الأولى، قبل أن يعدل الغابوني بيير إنريك أوبامونغ النتيجة، في الدقيقة 58، من زمن المباراة، لتنتهي المباراة بلا غالب ولا مغلوب.

هذا التعادل، لم يخدم مصالح الفريقين، خاصة “الشياطين الحمر”، الذين يحتلون المركز لعاشر برصيد 9 نقاط، فيما يحتل “المدفعجية” المركز الرابع، برصيد 12 نقطة.