درب مجموعة من الأندية والمنتخبات.. البلجيكي بول بوت مشرفا عاما بالوداد

تعاقد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم الاثنين، مع البلجيكي بول بوت، ليكون مشرفا عاما على الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة.

وكتب الحساب الرسمي للوداد على موقع التواصل الا جتماعي “فايسبوك”: “بلجيكي الأصل ذو 63 سنة أشرف على تدريب العديد من الفرق البلجيكية والأجنبية والمنتخبات أيضا آخرها منتخب غينيا نال ثقة إدارة الوداد الرياضي لتولي مهمة المشرف العام الرياضي بمركب الحاج محمد بن جلون”.

وعن أهداف التعاقد مع بولت، قال التعليق الذي تضمن صورة للمدرب البلجيكي، رفقة سعيد الناصيري رئيس الفريق الأحمر: “تعاقد الهدف منه الرفع من المستوى التأطيري والتكويني والاستفادة من التجارب الغنية والسيرة الذاتية للمشرف العام الجديد للنادي”.

وسبق لبولت الإشراف على تداريب مجموعة من الأندية، على غرار ليرس البلجيكي، واتحاد العاصمة الجزائري، ناهيك عن منتخبات الأردن، وغامبيا، وبوركينافاسو، وغينيا.