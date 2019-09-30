قضية الريسوني.. ابن كيران لـ”اليوم 24″: الحكم مؤلم جدا وقاس.. أنا غير مرتاح

مباشرة بعدما صدر حكم بالحبس سنة نافذة في حقه الزميلة الصحفية هاجر الريسوني، مساء اليوم الإثنين، قال رئيس الحكومة السابق عبد الاله ابن كيران، إنه تفاجأ لمنطوق الحكم.

وأضاف ابن كيران في تصريح لـ”اليوم 24″، “لم أكن أتوقع هذا الحكم، كان قاسيا، إنه مؤلم جدا”.

وتابع الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، “غير مرتاح لمنطوق الحكم، ووقعه كان كبير وغير منتظر”.

وكانت المحكمة قضت بالسجن سنة سجنا نافذا، في حق الزميلة الصحفية هاجر الريسوني، وأدانتها بتهمة الفساد وقبول الإجهاض من الغير، كما أدانت خطيبها، الحقوقي رفعت الأمين، بالسجن النافذ سنة واحدة أيضا.

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وقضت المحكمة بالحبس النافذ سنتين، للطبيب محمد جمال بلقزيز، كما منعته من مزاولة مهنة الطب لسنتين بعد انتهاء العقوبة السجنية، وقضت بالسجن موقوف التنفيذ في حق المبنج والكاتب، سنة وثمانية أشهر على التوالي.

يذكر أن وسط ذهول هيئة الدفاع والمراقبين الوطنيين والدوليين، غادرت الزميلة الصحفية هاجر الريسوني، المحكمة الابتدائية بالرباط رافعة شعار النصر، عقب صدور الحكم.

ووقف العشرات من المتضامنين ينتظرون خروج هاجر الريسوني من المحكة، وخطيبها رفعت الأمين، الذي رفع شعار النصر أيضا، وباقي المتهمين، وهتف المتضامون باسم هاجر، التي بادلتهم التحية.