استئنافية طنجة تقضي بسنتين نافذتين في حق برتغالي حاول إدخال خراطيش وبنادق إلى المغرب

قضت استئنافية طنجة، اليوم الإثنين، حكما بالحبس سنتين نافذتين في حق مواطن برتغالي بتهمة حيازة أسلحة غير مشروعة ومحاولة تهريبها إلى المغرب، وأداء غرامة مالية لفائدة الجمارك قدرها 138 ألف و588 درهما.

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر يونيو الماضي، حينما حجزت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، 5 بنادق نارية تستعمل في الصيد، وأزيد من 1000 خراطوشة و650 رصاصة، كانت بحوزة شخص يحمل الجنسية البرتغالية، خلال عملية الضبط تمت خلال إجراءات روتينية قامت بها المصالح الأمنية المختصة، ما أدى إلى اكتشاف أنواع مختلفة من الخراطيش والرصاص الحي وأسلحة الصيد مخبأة داخل الشاحنة.

وفور اكتشاف الكمية، أوقفت المصالح الأمنية سائق الشاحنة، وباشرت بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة أسباب إدخال هذه الكمية من الخراطيش والأسلحة من دون ترخيص.