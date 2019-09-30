شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يُعين مارك ميلي رئيسًا لأركان الجيش الأمريكي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:38 مساءً, 30 سبتمبر 2019 م المناطق - واس عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجنرال مارك ميلي رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، والمستشار العسكري الجديد للرئيس الأمريكي.

واختار الرئيس ترامب في ديسمبر الماضي، ميلي عندما كان رئيسًا لأركان سلاح البر خلفًا لدنفورد.

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