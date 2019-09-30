العراق يتهم إسرائيل باستهداف مواقع عسكرية

بغداد ـ وكالات: كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن أن التحقيقات في استهداف عدد من المواقع العسكرية التابعة لقوات “الحشد الشعبي” تشير إلى قيام إسرائيل بذلك. وقال عبد المهدي في تصريحات لقناة “الجزيرة” الإخبارية القطرية، نشرت أمس: “التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك”.

ووقعت، في الأسابيع الماضية، سلسلة انفجارات في مستودعات أسلحة وقواعد تابعة لهيئة الحشد الشعبي في العراق، وحملت الهيئة الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الانفجارات. وجاء في بيان للهيئة أن الولايات المتحدة سمحت لأربع طائرات إسرائيلية مسيرة بدخول المنطقة مع قوات أميركية وتنفيذ مهام على أراض عراقية. ونفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) المشاركة في هذه الضربات. ورفض التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل تنظيم “داعش” في العراق هذا البيان. وبعدها، أمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بنقل جميع مخازن الذخيرة التابعة للقوات المسلحة أو الفصائل المسلحة خارج المدن.

وألغى كذلك جميع التصاريح للرحلات الخاصة للطائرات العراقية أو الأجنبية، وهو ما يعني ضرورة موافقة رئيس الوزراء مسبقا على الطلعات الجوية بما فيها التي ينفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال “داعش”، وهدد بأن وسائل الدفاع الجوي التابعة للعراق ستقوم بإسقاط أية طائرة حربية تخترق الأجواء العراقية.