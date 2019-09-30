إعادة فتح معبر (البوكمال ـ القائم) بين العراق وسوريا

دمشق ـ عواصم ـ وكالات:

أعلنت السلطات السورية أمس افتتاح معبر” البوكمال ـ القائم” الحدودي في ريف دير الزور الشرقي على الحدود السورية العراقية بعد ثماني سنوات من إغلاقه . وافتتح المعبر من الجانب السوري وزير الداخلية اللواء محمد رحمون ومحافظ دير الزور، ومن الجانب العراقي محافظ الانبار العراقية . وقال مصدر في محافظة دير الزور إن” افتتاح معبر مدينة البوكمال يعد خطوة مهمة لبدء تبادل الزيارات والحركة التجارية التي سوف تساهم في دعم واستقرار المنطقة “. وأضاف المصدر:”حاولت جهات عدة تأجيل افتتاح المعبر عدة مرات، لكن إصرار القيادة في البلدين على اعادة افتتاح المعبر، يؤكد الرغبة الصادقة لمد جسور التواصل الاجتماعي والتجارة بين البلدين، بحيث تكون البوابة السورية هي نافذة العراق على سوريا والبحر المتوسط “.

وأنهت الحكومة السورية جميع الترتيبات اللازمة لافتتاح معبر البوكمال من تجهيز البوابة الرئيسية لعبور الاشخاص والشاحنات . وعبر عدد من الشاحنات والحافلات التي تقل مسافرين وبضائع من الجانب السوري باتجاه العراق.

وخرج معبر البوكمال عن سيطرة القوات الحكومية السورية منذ منتصف عام 2012 بعد سيطرة الإرهابيين على المدينة، وفي منتصف شهر يونيو عام 2014 سيطر تنظيم داعش على المدينة، وقام بإزالة الحدود بين سوريا والعراق. واستعاد الجيش السوري السيطرة على مدينة البوكمال ومحيطها في 19 نوفمبر عام 2017 بعد طرد مسلحي تنظيم داعش من المدينة، ومحيطها وانحسار عناصر التنظيم في بادية البوكمال جنوب غرب المدينة.

ويعد البوكمال المعبر الرئيس بين البلدين، حيث كان قبل إغلاقه يستقبل المسافرين القادمين والمغادرين بمركباتهم الخاصة أو بوسائط النقل العمومية، إضافة إلى الشاحنات القادمة والمغادرة من وإلى سورية. والمعابر السورية الثلاث،وهي معبر البوكمال في محافظة دير الزور ويقابله القائم من الجانب العراقي، والذي أغلق عام 2013 بسبب سيطرة داعش على المنطقة، ومعبر التنف في محافظة حمص، ويقابله الوليد من الجانب العراقي وقد أغلق عام 2015 ولايزال مغلقا حتى الآن بسبب تواجد القوات الأميركية في منطقة التنف بريف حمص الشرقي . و معبر اليعربية في محافظة الحسكة، ويقابله معبر ربيعة من الجانب العراقي، وقد أغلق عام 2013 ولايزال مغلقا حتى الآن بسبب تواجد القوات الأميركية وما تعرف بـ”قوات سوريا الديمقراطية”، اضافة الى معبر سيمالكا على نهر دجلة في ريف محافظة الحسكة، تقابله مدينة فش خابور العراقية، وهو يعتبر المنفذ الوحيد لمناطق شمال شرق سوريا مع مناطق كردستان العراق، وهو تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردي .