هجوم لـ (الشباب) يستهدف قاعدة أميركية وقافلة أوروبية في الصومال

مقديشو ـ وكالات: هاجم مسلحو حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة قاعدة عسكرية أميركية بالقرب من العاصمة الصومالية مقديشو. كما استهدف المسلحون قافلة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي باستخدام سيارة مفخخة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن عبد الرحمن موسى على، أحد أفراد الجيش الصومالي القول هاتفيا ” نحن على علم بأن مسلحي الشباب فجروا سيارتين مفخختين عند قاعدة عسكرية أميركية في منطقة باليدوجلي “. وأضاف ” المسلحون هاجموا القاعدة من جهات مختلفة”. وأشار إلى أن الجنود بالقاعدة اشتبكوا مع المهاجمين، مما أدى لوقوع خسائر بشرية في صفوف الجانبين.

وفي واقعة أخرى، اصطدم المسلحون بسيارة مفخخة بقافلة تقل مستشارين إيطاليين بالقرب من أكاديمية تدريب عسكرية في مقديشو، بحسب ما قاله أحد رجال الشرطة.

ورأى صحفي من رويترز مركبة مدرعة في مقديشو لحقت بها أضرار شديدة وعليها ملصق صغير لعلم إيطاليا. ولم يتضح إن كان هناك أي خسائر بشرية. وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان إن انفجارا أصاب رتلا عسكريا إيطاليا. وأضافت أنه لا تقارير إلى الآن عن إصابات.

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