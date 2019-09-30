ترامب يريد لقاء مسرب معلومات مكالمته مع زيلينسكي

واشنطن ـ وكالات: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن من حقه ان يلتقي مسرب المعلومات المجهول الذي قدم شكوى بشأن سلوك الرئيس مع أوكرانيا والتي تفاقمت لتتحول إلى تحقيق لمساءلته الأسبوع الماضي. وقال ترامب عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي “مثل كل أميركي، استحق مقابلة من اتهمني، خاصة عندما يستعرض موجه الاتهام هذا، الذي يطلق عليه “مسرب المعلومات”، محادثة مثالية مع زعيم أجنبي بطريقة غير دقيقة ومزيفة على نحو مطلق “. وطالب الرئيس الأميركي، في سلسلة من التغريدات، مقابلة جميع المصادر التي أُبلغت بشكوى مسرب المعلومات واستجواب عضو الكونجرس آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي، لكشف محاولات الغش والخيانة. وأضاف ترامب “هل كان هذا الشخص يتجسس على الرئيس الأميركي؟” “يجب أن تكون هناك عواقب كبيرة!”

في السياق، قال مساعد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف لا تريد التورط في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، وذلك فيما يبحث تحقيق لمساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما إذا كان قد ضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه السياسي جو بايدن. ويجرى التحقيق بدافع من شكوى لأحد مسربي المعلومات تتعلق بمكالمة هاتفية يوم 25 يوليو بين ترامب وزيلينسكي. والمكالمة هي محور تحقيق المساءلة الذي أعلنت عنه نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي.