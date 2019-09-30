بالصور.. ساحة التحرير الان

تنشر وكالة الخليج 365، صورا لساحة التحرير وسط بغداد وتظهر فيه ان الوضع طبيعي جدا ولا يوجد اي انتشار امني. وجاء ذلك على عكس ما تم ترويجه بان هناك انتشار امني واجراءات مشددة على خلفية التظاهرات التي ستنطلق يوم غد. Advertisements

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.