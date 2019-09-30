التعادل الايجابي يحسم قمة مانشستر يونايتد وارسنال

التقدم كان من نصيب الشياطين الحمر وذلك عن طريق هدف سكوت ماكتومناي في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

وواصل الجابوني بيير إيميريك أوباميانج تألقه وسجل هدف التعادل للجانرز في الدقيقة 58.

بهذه النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة حيث أصبح رصيد مانشستر يونايتد 9 نقاط في المركز العاشر، بينما أصبح رصيد آرسنال 12 نقطة في المركز الرابع.