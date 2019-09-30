2019-09-30 | 22:51
837 مشاهدة
فرض التعادل الإيجابي سيطرته على المباراة التي جمعت بين فريقي مانشستر يونايتد وآرسنال مساء اليوم في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي وذلك بهدف لمثله.
وواصل الجابوني بيير إيميريك أوباميانج تألقه وسجل هدف التعادل للجانرز في الدقيقة 58.
بهذه النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة حيث أصبح رصيد مانشستر يونايتد 9 نقاط في المركز العاشر، بينما أصبح رصيد آرسنال 12 نقطة في المركز الرابع.
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل الايجابي يحسم قمة مانشستر يونايتد وارسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.