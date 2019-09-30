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التعادل الايجابي يحسم قمة مانشستر يونايتد وارسنال

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2019-09-30 | 22:51

التعادل الايجابي يحسم قمة مانشستر يونايتد وارسنال

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فرض التعادل الإيجابي سيطرته على المباراة التي جمعت بين فريقي مانشستر يونايتد وآرسنال مساء اليوم في الجولة السابعة من وذلك بهدف لمثله.
التقدم كان من نصيب الشياطين الحمر وذلك عن طريق هدف سكوت ماكتومناي في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

وواصل الجابوني بيير إيميريك أوباميانج تألقه وسجل هدف التعادل للجانرز في الدقيقة 58.

بهذه النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة حيث أصبح رصيد مانشستر يونايتد 9 نقاط في المركز العاشر، بينما أصبح رصيد آرسنال 12 نقطة في المركز الرابع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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