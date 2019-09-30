مجلس الديوانية يعقد جلسة طارئة للتاكيد على انتخاب الشعلان محافظا

اعلن عضو مجلس الديوانية حسين محيسن، الاثنين، عن عقد المجلس جلسة طارئة للتاكيد على انتخاب زهير الشعلان محافظا.
وقال محيسن في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس الديوانية عقد مساء اليوم، جلسة طارئة للتاكيد على قرار انتخاب محافظ الديوانية زهير الشعلان".
واضاف ان "الجلسة ستتضمن ايضا الغاء الجلسة التي عقدت قبل يومين لانتخاب محافظا جديدا بدلا عن الشعلان".
وبحسب مراسل الخليج 365 فان المجلس قرر الغاء جميع القرارات التي تخص الطعن بجلسة انتخاب الشعلان.
وكان مصدر محلي افاد، امس الاحد، بان مجلس الديوانية صوت على اقالة المحافظ زهير الشعلان من منصبه، وصوت اختيار فيصل النائي محافظا للديوانية.
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