الجبوري وسفير دولة الكويت يبحثان تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، الاثنين، مع السفير الكويتي بالعراق سالم الزمانان، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال مكتب الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري استقبل اليوم الاثنين، السفير الكويتي في العراق سالم الزمانان"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء مناقشة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها".
وثمن الجبوري "مواقف الكويت اتجاه العراق ومساندته في مختلف الاصعدة سيما الانسانية منها والتنموية"، مشيرا الى ان "الجانبين اكدا على اهمية تنسيق المواقف بين البلدين ضمن إطار تبادل المصالح المشتركة وتعزيز التعاون في المجالات كافة".
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