الخزعلي يعلق على اعلان عبد المهدي مسؤولية اسرائيل استهداف الحشد

علق الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاثنين، على اعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مسؤولية اسرائيل استهداف الحشد الشعبي.
وقال الخزعلي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، انه "بعد اعلان رئيس مجلس الوزراء مسؤولية الكيان الاسرائيلي عن استهداف مخازن الحشد الشعبي، يجب على كل العراقيين وحدة الموقف امام هذا العدو الأزلي للعراق".
وطالب الخزعلي "الحكومة بان تقوم بإجراءاتها في المحافل الدولية مع احتفاظنا بحق الرد الكامل على هذا الاعتداء".
وأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، على وجوب إبعاد شبح الحرب عن المنطقة، وفيما رأى أن إسرائيل هي فقط من تريد اندلاع الحرب، فيما لفت إلى أن التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد الشعبي تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك.
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