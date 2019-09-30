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تنشر وكالة الخليج 365، وثيقة صادرة من القنصلية العراقية في مدينة مشهد الايرانية تضمن قيام السلطات الايرانية باعتقال موظفين دبلوماسيين عراقيين ويعتدي عليهما بالضرب.
وجاء في الوثيقة انه "بتاريخ الـ28 من ايلول الحالي، قامت الجهات الامنية الايرانية برصد اثنين من الموظفين الموفدين من مركز وزارة الخارجية الى البعثة العراقية في مشهد لغرض الزيارة الاربعينية".
وبينت انه "هذه الجهات اعتدت على الموظفين بالضرب واعتقالهما في الشارع، وعند ابلاغ الجهات الايرانية ان الموما اليهما موظفي خدمة خارجية وانهما يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، قامت السلطات باحتجازهما وايداعهما بالحبس الى اليوم التالي وتحويل اوراقهما الى القضاء".
وجاء في الوثيقة ايضا ان "المحكمة طالبت بدفع كفالة لغرض اخراجهما من السجن، وبعد اجراء الاتصالات مع الجهات المعنية تم الافراج عنهما دون دفع كفالة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة .. الامن الايراني يعتقل موظفين دبلوماسيين عراقيين ويعتدي عليهما بالضرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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