بالصور.. تفجير مفخخة والاستيلاء على اخرى في البعاج

اعلنت قيادة عمليات نينوى، الاثنين، عن تفجير سيارة مفخخة والاستيلاء على اخرى في قضاء البعاج.

وقال قائد العمليات اللواء الركن نومان عبد نجم الزوبعي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "على ضوء معلومات بوجود عجلات مفخخة جنوب قضاء البعاج وبالتحديد في جزيرة نينوى خرجت قوة من لمش ٦٠ فق ٢٠ والحشد العشائري الى المنطقة".

واضاف انه "تم تفجير أحد العجلات والاستيلاء على أخرى وتدمير إنفاق وقتل من فيها".

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