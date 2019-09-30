تفاصيل هجوم إيران على أرامكو.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 30 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: المعارضة الإيرانية: خامنئي أمر بالهجوم على أرامكو وصدق عليه روحاني، وواشنطن بوست: أمريكا نقلت مقر القيادة الجوية من قطر لمدة 24 ساعة، وصحفي نمساوي: أردوغان مستبد وسلطته تبلغ نهايتها، وترامب يعلن القضاء على تنظيم داعش في سوريا والعراق، والإمارات تدعم المساعي الأممية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن باليمن، وبالخرائط.. تفاصيل خطة هجوم "الحرس الإيراني" على أرامكو السعودية، وتحالف نداء السودان يدعو للسلام وتطهير فساد الإخوان، واتساع دائرة الاتهام بالاغتصاب ضد حفيد مؤسس الإخوان.

أما في الاقتصاد فتطالعون: حرب التجارة تهبط بأنشطة الدمج والاستحواذ عالميا، وبعد أوكرانيا.. مكالمات ترامب في مرمى مخابرات الكونجرس، والبلاديوم يقفز لمستوى قياسي جديد والذهب يتراجع، ونمو النشاط الصناعي الصيني رغم ضغوط حرب التجارة، والسعودية: التصنيفات الائتمانية العالمية لاقتصادنا تُبرز قوته وموثوقيته، و38 مليار درهم إنفاق الإمارات على المنافع الاجتماعية في 6 أشهر، والاقتصاد التركي.. بيانات جديدة تكشف المزيد من التدهور.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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