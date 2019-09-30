الان تتابع تركيا تعلن زيادة أسعار الكهرباء.. والغلاء يفجر غضبا شعبيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365 أعلنت السلطات التركية، مساء الاثنين، رفع أسعار الكهرباء فى البلاد بنسبة 14.9% بداية من الغد. وأعلنت الهيئة التنظيمية لسوق الطاقة فى تركيا عقب اجتماع لها مساء الاثنين، زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 14.9% اعتبارا من الغد الموافق 1 أكتوبر على المنشآت السكنية والصناعية والتجارية. Advertisements فيما قوبل القرار بغضب، وصفته وسائل تركية بالعارم، شعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب غلاء الأسعار بعدما فشلت سياسة النظام التركي في إيقاف انهيار الاقتصاد وهبوط الليرة التركية أمام الدولار. ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة سارية لمدة ثلاثة أشهر أى حتى 31 ديسمبر من العام الحالى حال لم يحدث أى تطور استثنائي. يذكر أن السلطات التركية قد رفعت أسعار الكهرباء فى البلاد بزيادة تقدر بـ 15 % فى شهر يوليو الماضى.

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