أزمة “عزل ترامب”.. مجلس النواب يستدعي محامي الرئيس الأمريكي لاستجوابه

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365

أطلق الرئيس دونالد ترامب سيلاً من التغريدات في نهاية الأسبوع لمهاجمة الديمقراطيين وطالب بمقابلة المخبرين الذين قالوا إن الرئيس طلب من الرئيس الأوكراني أن يحفر الفخاخ السياسية عن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن.

وفقا لآخر التطورات في أزمة عزل ترامب، تم استدعاء المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني يوم الاثنين لتقديم وثائق للديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، مع تسارع التحقيق في قضية عزل الرئيس.

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قالت ثلاث هيئات في مجلس النواب إن جولياني زعم أن لديه رسائل نصية وسجلات هاتفية ورسائل أخرى تتعلق بطلبات من حكومة أوكرانيا لاستهداف بايدن. حددوا موعد 15 أكتوبر.

وكتب الرؤساء في رسالتهم “يتضمن التحقيق الذي أجريناه تحقيقًا في مزاعم ذات مصداقية مفادها أنك تصرفت كعميل للرئيس في خطة للنهوض بمصالحه السياسية الشخصية من خلال استغلال سلطة مكتب الرئيس”.

اقترح ترامب مرة أخرى أن أوكرانيا ربما تدخلت في انتخابات الولايات المتحدة عام 2016 ، بعد يوم واحد من تصريح مستشار الأمن الداخلي السابق له بأن المؤامرة “تم فضحها تمامًا”.

ركض الرئيس الجديد لأوكرانيا على أساس عدم وجود فساد. هكذا انتخب. وقال ترامب يوم الاثنين في البيت الأبيض “أعتقد أنه يعني ذلك حقًا ، لكن كان هناك الكثير من الفساد يتعلق بانتخابات عام 2016 ضدنا”. “ونريد الوصول إلى أسفله ، ومن المهم للغاية أن نفعل ذلك”.