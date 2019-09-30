- 1/2
- 2/2
الإثنين 30 سبتمبر 2019
الجيش الوطني الليبي
كتب
الخليج 365
كشف قائد عسكري بارز في الجيش الوطني الليبي عن مصرع، الممول الرئيسي لتنظيم الإخوان في ليبيا، والحاكم الخفي لمدينة مصراتة، هشام امسيمير .
ونقل موقع "العربية.نت" عن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، تأكيده أنه تم تصفية امسيمير على يد قوة تابعة للواء التاسع بمدينة ترهونة خلال تبادل لإطلاق النار بين مدينتي ترهونة ومسلاتة الأحد .
وأعتبر المحجوب مقتل امسيمير أكبر ضربة تتلقاها ميليشيات مصراتةمنذ عام 2011، نظرا للدور البارز الذي كان يقوم به في تمويل المعارك وجلب السلاح والمسلحين من تركيا ومن أماكن أخرى إلى ليبيا.
وأشار المحجوب إلى أن مسيمير هو ملياردير يحكم مدينة مصراتة من خلف الكواليس ولديه نفوذ قوي داخلها، ويعد أبرز عضو خفي في تنظيم الإخوان يعمل وراء الظلّ، إذ لا يظهر في وسائل الإعلام ولا في ساحات المعارك .. مؤكداً أنه الممول الرئيسي لحرب فجر ليبيا عام 2014 التي قادتها مجموعة مليشيات إسلامية، وكذلك ممول الحرب الدائرة الآن بالعاصمة طرابلس، والداعم القوي لقوات الوفاق بالأموال والسلاح.
وكشف المحجوب عن علاقة امسيمير بإبرام صفقات السلاح بين حكومة الوفاق وأنقرة .. مؤكداً أنه يقف وراء كل شحنات الأسلحة التي وصلت إلى المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، كما يعتقد أنه مجنّد من المخابرات التركية، لافتا إلى وجود شبهات تحوم حول قوتّه المالية وثرائه الفاحش والسريع.
وورد اسم هشام امسيمير، في تقرير خبراء الأمم المتحدة الصادر في العام 2018، الذي أشار إلى أنه قام بتوريد أسلحة وذخائر للمجموعات التي هاجمت مطار معيتيقة في يناير 2018، ما ادى إلى تعليق حركة النقل الجوي وخسائر مادية وإصابة مدنيين، كما أنه مطلوب لدى النائب العام لاتهامه بقصف عدة مناطق في طرابلس بالقذائف العشوائية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع ممول الإخوان ومسؤول الصفقات التركية والحاكم الفعلي لمدينة مصراتة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.