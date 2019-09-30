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نجل جمال خاشقجي يوجه صفعة قوية لتركيا وقطر

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اليمن العربي 0 تبليغ

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الإثنين 30 سبتمبر 2019

صلاح جمال خاشقجي

صلاح جمال

نجل جمال خاشقجي يوجه صفعة قوية لتركيا وقطر

كتب

الخليج 365

وجه نجل المواطن السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل في مبنى القنصلية بإسطنبول في تركيا، صفعة قوية لتركيا وقطر، اللتان تحاولان إستغلال قضية والده لإستهداف المملكة العربية السعودية .

وقال صلاح جمال خاشقجي، في تغريدة على حسابه في تويتر، اليوم الإثنين، "أن هناك من استغل قضية والده للنيل من وطنه وقيادته" .. واصفاً اياهم بـ"خصوم الوطن وأعداءه" .

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وقال "أن والده جمال لم يقبل في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منه" .. منوّها إلى أنه بدوره لن يقبل أن تستغل ذكرى والده وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله.

وأكد أن لديه ثقة مطلقة بقضاء المملكة العربية السعودية للوصول إلى العدالة الكاملة بمرتكبي الجريمة النكراء .. لافتاً إلى أنه سيكون كما كان والده جمال مخلصا لله ثم الوطن وقيادته.

وكان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير ، أكد في مقابلة له الأحد، أن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي مؤلمة جداً، وأنه سيحاسب كل مسؤول عنها .. مشدداً على أن العدالة ستأخذ مجراها في هذا الموضوع.

 

 

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