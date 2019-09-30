تجدد الموجهات بين الجيش الليبي وميليشيا الوفاق في محيط طرابلس

الإثنين 30 سبتمبر 2019

قوات الجيش الوطني الليبي

كتب الخليج 365

تجددت المواجهات خلال الساعات الماضية، بين قوات الجيش الوطني الليبي، وميليشيا الوفاق في أغلب المحاور على تخوم العاصمة طرابلس .

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قال المكتب الإعلامي لعمليات الجيش الليبي عبر صفحته، بأن القوات المساندة لقوات الجيش استطاعت التصدي لهجوم حاولت قوات الوفاق القيام به في منطقة العربان .

وقد أشار المركز إلى قيام طيران الجيش الليبي عصر اليوم الإثنين بعملية استهداف تجمع لمليشيات مصراته عند كوبري السدادة، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المسلحين متواجدين بهذه النقطة، موضحًا أن عددًا من عناصر شورى بنغازي كانوا ضمن هذه القوات.

فيما نقل موقع "إرم نيوز" عن مصدر في عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي قوله، إن قوات الجيش شنت عدة هجمات متزامنة على قوات الوفاق والمليشيات التابعة لها، في محاور صلاح الدين وعين زارة وكذلك في محوري بوسليم وبن غشير.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش استطاعت طرد المليشيات من تمركزاتها في مداخل هذه الأحياء التي لا يفصلها عن وسط العاصمة سوى 3 كيلومترات.