قطر وتركيا يمولان إرهاب «الإخوان» في أوروبا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) حذَّر تقرير حكومي ألماني، من أن جماعة الإخوان الإرهابية المدعومة بأموال النظام القطري، تُحاول اختراق المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، بالتعاون مع تنظيم الاتحاد الإسلامي التركي «دتيب»، المرتبط بنظام أردوغان. حذَّر تقرير حكومي ألماني، من أن جماعة الإخوان الإرهابية المدعومة بأموال النظام القطري، تُحاول اختراق المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، بالتعاون مع تنظيم الاتحاد الإسلامي التركي «دتيب»، المرتبط بنظام أردوغان. إرهاب «الإخوان» في: - ألمانيا: • «الإخوان» تسعى لتأسيس دولة دينية • الجماعة تنتشر وسط مدينة كولونيا • «الإخوان» أخطر من «داعش» و«القاعدة» • مداهمة مساجد لـ«الإخوان» للاشتباه بالإرهاب Advertisements - السويد: • اعتقال أعضاء من«الإخوان» • حاولوا تأسيس جماعة إرهابية وغسل الأموال وتجنيد متطرفين - النمسا: • منع البرلمان استخدام شعارات ورموز«الإخوان» - فرنسا: • تشريعات للحد من نشاطات الجمعيات والمراكز التابعة لـ«الإخوان»



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