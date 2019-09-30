حقيقة مجاملة نجل النائب العام وابن شقيق السيسي في الحركة القضائية الأخيرة

الموجز

حالة من الغضب والاستياء سيطرت على عدد كبير من أعضاء الحركة القضائية الأخيرة بسبب الترويج لادعاءات كاذبة تتحدث عن مجاملات في الحركة القضائية الأخيرة التى اعتمدها المجلس القضاء الأعلى، حيث أشارت كذباً إلى أن مجاملات شملت نجل النائب العام المستشار حمادة الصاوى، بالإضافة لنجل المستشار أحمد سعيد السيسى نائب رئيس محكمة النقض وذلك بانتدابهما للعمل بدائرة مكتب النائب العام، على غير الحقيقة.

قال مصدر قضائي مطلع، لموقع "القاهرة 24" إن مواقع إخبارية روجت أن هناك مجاملات في الحركة القضائية الأخيرة، موضحًا أن نجل النائب العام وكذلك نجل شقيق الرئيس السيسى، عضوين بدائرة مكتب النائب العام منذ 3 سنوات والتي تضم نيابات أمن الدولة والتعاون الدولي والتفتيش القضائي والتهرب الضريبي والشئون المالية والتجارية والمكتب الفني.

وشرح مصدر قضائي، أن رئيس النيابة أحمد حمادة عبد الفتاح كان على مدار الثلاث سنوات الماضية يعمل رئيسا بنيابة أمن الدولة وهو من الكفاءات حيث شارك في عدد كبير من مرافعات القضايا أمام محكمة الجنايات، وأن نقله من نيابة أمن الدولة إلى المكتب الفني يأتي طبقاً لقواعد عمل النيابة خاصة أنه استمر بنيابة أمن الدولة أكثر من ثلاث سنوات متتالية وأن عمله الجديد يعد في العرف القضائى أقل تميزا عما قبل.

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وأكد المصدر أن رئيس النيابة عبد الرحمن أحمد سعيد السيسى، يعمل فى نيابة أمن الدولة منذ عامين وهي تابعة لمكتب النائب العام وأنه لم ينقل من موقعه منذ عامين، وبالتالى ما نشر في بعض المواقع يعد أخبار كاذبة ومضللة للرأي العام طوال الوقت دون ضمير مهني أو أخلاقي، على حد قوله.

اعتمد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، الحركة الداخلية للنيابة العامة المتعلقة بنقل وتعيين محال إقامة أعضاء النيابة العامة.

وتضمنت الحركة أعضاء النيابة في دائرة مكتب النائب العام، وتضم المكتب الفني ومكتب التحفظ على الأموال ومكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان ومركز المعلومات ونيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة العليا ونيابة الشؤون المالية والتجارية ونيابة مكافحة التهرب من الضرائب والنيابة العليا لشؤون الأسرة ونيابة استئناف القاهرة وأعضاء النيابات الكلية والجزئية بالقاهرة والمحافظات.

وكان مجلس القضاء الأعلى اعتمد في وقت سابق حركة انتدابات القضاة العاملين بالنيابة ومحامي العموم للعام القضائي الجديد الذي يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.