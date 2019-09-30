عدوان: طالما اننا بإمكاننا ان نقوم بالفرق في مجلس الوزراء فلن نستقيل

أكد نائب رئيس حزب ​القوات اللبنانية​ النائب ​جورج عدوان​ أن "كل منزل موجوع فالوجع تعمم وبتنا بحاجة الى عمليات إصلاحية من ​الشمال​ إلى ​الجنوب​ ومن ​البقاع​ إلى ​بيروت​ إلى الجبل"، مشيراً إلى أن "القوات اللبنانية" تؤكد ان الخطوات ضرورية لإيقاف الخلل الاقتصادي وعدم الانتظار لاقرار ​الموازنة​ لان اقرارها وتطبيقها في العام 2020 لم يعد كاف لتغيير الواقع وفي حال لم يتم تطبيقها فلن نصل إلى أي حلول جذرية".

وفي حديث تلفزيوني، لفت عدوان إلى أن "أكثرية الطبقة السياسية تتحمل مسؤولية الوضع الحالي وما وصلنا له نتيجة تراكم وليس ابن أمس ولا ابن اليوم"، مشيراً إلى أن "الحزب طالب بتغيير ​الحكومة​ ونعتقد أنه في حال قمنا بحكومة اخصائيين يمكن أن نغير الوضع وفي حال لا يريدون ذلك عليهم البدء بتطبيقات جذرية لتغيير الوضع".

وأشار إل أنه "طالما اننا بإمكاننا ان نقوم بالفرق في ​مجلس الوزراء​ فلن نستقيل واذا ما قمنا بخطوات فورية فالأزمة ستتفاقم"، لافتاً إلى أن "الناس موجوعة ولديها يأس كبير ولا تثق بأي شخص وفي حال لم تحدث اي مبادرات جدية فلن نخرج من الازمة".