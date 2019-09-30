علق عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ في حديث تلفزيوني على تحركات الناس يوم أمس احتجاجا على ​الوضع الاقتصادي​، مؤكداً "إنني تابعت التحركات ولو وضعي يسمح لي لكنت شاركت معهم"، معتبراً أن "ما جرى يوم أمس هو بمثابة إنذار ويعكس معاناة الناس بغض النظر عن الجهات الداعية له ومن خرب"’، مشيراً إلى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ عليه ان يتحمل مسؤولياته ولكن تحميله المسؤولية لوحده تجني".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: تحركات الامس بمثابة إنذار ولا يمكن تحميل الرئيس عون وحده مسؤولية الوضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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