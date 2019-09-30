مصادر المنار: انفراجات ستحدث بدءا من يوم غد انفراجات في سوق الصيرفة

توقعت مصادر مطلعة عبر قناة "المنار" "أن تحدث بدءا من يوم غد الثلاثاء انفراجات في سوق الصيرفة و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ عضر خلال لقائه مع حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ الوقئعئ المالية والنقدية وما يتوفر في ​المصرف المركزي​"، مؤكدةً ان "العمل يجري على ملاحقة مطلقي الشائعات التي ضخمت الازمة ورمتها بوجه الرئيس عون".

من جهة أخرى، لفتت مصادر مطلعة عبر قناة "المنار" أن "الآلية المتوقع أن يطرحها سلامة عبارة عن تفاهم بين مصرف لبنان والمصارف يتم من خلاله تحديد عدد الشركات المستوردة للسلع الثلاث بالاستناد إلى لوائح أعدتها وزارة الاقتصاد كما القيمة المالية للاستيراد لكا شركة منها"، مشيرةً إلى أن "أهمية هذا التعميم تكمن بربطه استخدام الدولار فعليا بالمستوردات الخارجية والتي يتم تسديد ثمنها بالعملة الصعبة وكل حلقات البيع والتوزيع الداخلية فتتم بالعملة اللبنانية على أساس السعر المحدد بمصرف لبنان".