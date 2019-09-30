أكدت مصادر ​مصرف لبنان​ لقناة "LBC" أن "مصرف لبنان وبحسب القانون النقدي يتعامل مع ​المصارف​ فقط عبر تقديم التسهيلات لها ب​الدولار​ لتسهيل عمل الشركات، والشركات بدورها عليها ان تضع ودائع ب​الليرة اللبنانية​ حتى تؤمن ما تحتاجه من دولارات".

ولفتت المصادر الى أن "الفترة التي خصصها مصرف لبنان لإصدار تعميم هو التمكن من تحديد المبالغ المطلوبة لاستيراد القمع و​النفط​ والأدوية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مصرفية لـ LBC: المصرف المركزي يتعامل مع المصارف عبر تقديم التسهيلات لها بالدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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