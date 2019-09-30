فقيه: الشارع خيار أساسي إذا استمر الوضع على ما هو عليه والتحرك يجب أن يكون مبنيا على أسس

أكّد رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ بالإنابة ​​حسن فقيه​​، أنّه "إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه، أو إذا كان هناك انفلات على صعيد الدولار أو سعرَين للدولار، فبالتأكيد سيكون لدينا موقف وسنتحرّك، إلّا أنّنا سنعرف أن يبدأ هذا التحرّك وأين ينتهي".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "التحرّك أمس كان أساسه نبيل، إلى أن بدأ الكلام بال​سياسة​ من هنا، والشتائم من هناك". وأوضح "أنّنا الأسبوع الماضي، التقينا ب​الهيئات الاقتصادية​، والشارع خيار أساسي ورئيس". وبيّن "أنّنا نوافق على زيادة سعر ​الكهرباء​، لكن قبل ذلك عليهم أن يأمّنوا الكهرباء. نوافق على زيادة ​سعر البنزين​، لكن أوّلًا عليهم تفعيل خطة ​النقل العام​".

وشدّد على أنّ "التحرّك يجب أن يكون مبنيًّا على أُسس، لنشارك به".