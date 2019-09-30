أكّد رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه، أنّه "إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه، أو إذا كان هناك انفلات على صعيد الدولار أو سعرَين للدولار، فبالتأكيد سيكون لدينا موقف وسنتحرّك، إلّا أنّنا سنعرف أن يبدأ هذا التحرّك وأين ينتهي".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "التحرّك أمس كان أساسه نبيل، إلى أن بدأ الكلام بالسياسة من هنا، والشتائم من هناك". وأوضح "أنّنا الأسبوع الماضي، التقينا بالهيئات الاقتصادية، والشارع خيار أساسي ورئيس". وبيّن "أنّنا نوافق على زيادة سعر الكهرباء، لكن قبل ذلك عليهم أن يأمّنوا الكهرباء. نوافق على زيادة سعر البنزين، لكن أوّلًا عليهم تفعيل خطة النقل العام".
وشدّد على أنّ "التحرّك يجب أن يكون مبنيًّا على أُسس، لنشارك به".
كانت هذه تفاصيل خبر فقيه: الشارع خيار أساسي إذا استمر الوضع على ما هو عليه والتحرك يجب أن يكون مبنيا على أسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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