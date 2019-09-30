NBN: المالية انكبت على درس الإقتراحات المقدمة من التيارات السياسية

علمت قناة NBN أن "​وزارة المالية​ انكبت على درس الإقتراحات المقدمة من التيارات السياسية وخصوصاً ​التيار الوطني الحر​ و​القوات​ وعملت على تلخيصها لطرحها ونقاشها بموازاة ​الموازنة​ حتى إذا ما حصل توافق حول بعضها يصار إلى تقديمها بصيغة قوانين أو مراسيم".

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