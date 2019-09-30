روكز: نزول المواطنين إلى الشارع طبيعي والوضع يوحي كأن ليس هناك دولة

ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​شامل روكز​، على أنّ "هناك معاناة لدى الناس وقلقًا وخوفًا وظروفًا صعبة ونقمة لدى المواطنين في كلّ المناطق، وبالتالي أمر طبيعي أن ينزلوا إلى الشارع، لكن المبالغة كانت في طريقة الشتم والتعبير".

وتعليقًا على اعتباره أنّ لا دولة اليوم، أوضح في تصريح تلفزيوني، "أنّني أوصّف الواقع بغضّ النظر عن أي كتلة أنتمي إليها. نحن نشعر أنّ لا دولة، لا سيما أنّه عندما يريد المواطنون سحب أموال من ​المصارف​ ولا يجدون، لكنّهم يجدون أموالًا لدى الصرّافين".

وشدّد روكز على أنّ "هناك استنزافًا لاحتياطي ​الدولار​ في أماكن عدّة، لا يوجد تفسير أو خليّة أزمة من الوزارات المعنيّة، لإدارة الموضوع بشكل طبيعي". وأشار إلى أنّ "​الحكومة​ يجب أن تجيب عن التساؤلات، لا رئيس الجمهورية، فالحكومة حاكمة وهناك وزارات معنيّة بالوضع وحاكم "مصرف لبنان" بصفته المسؤول عن العمليات النقدية؛ وليس رئيس الجمهورية".