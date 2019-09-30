شبان جابوا شارع الحمرا احتجاجا على الوضع الاقتصادي

تجمع شبان في ​شارع الحمرا​ وجابوا فيه مشيًا وأطلقوا هتافات احتجاجًا على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي المترديين في البلاد. وعملت ​القوى الأمنية​ على مواكبة المحتجين وتأمين سير المواطنين.

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