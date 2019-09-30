المعارضة الإيرانية: القيادة العليا في إيران هي من اتخذ قرار شن هجوم أرامكو

أعلن نائب مدير مكتب ممثلية "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" في الولايات المتحدة علي جعفر زاده أن "القيادة العليا في إيران هي من اتخذ قرار شن هجوم "أرامكو" في السعودية".
وأوضح زادع في مؤتمر صحفي له أن "قوات الحرس الثوري الإيراني، نفذت الهجوم، الذي استهدف منشآت نفطية سعودية يوم 14 أيلول"، مشيراً الى أنه "اتخذ القرار بشكل شخصي من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي، وشاركت القيادة العليا في إيران، بما في ذلك قيادة الحرس الثوري في تخطيط وتنفيذ العملية".
وأكد أنه" تلقى هذه المعلومات، من منظمة "مجاهدي خلق"، التي حصلت عليها، من مصادر تابعة لها بداخل النظام الإيراني، بما في ذلك من داخل الحرس الثوري".
وأشار الى أنه "تم اتخاذ القرار النهائي، يوم 31 تموز عام 2019، في اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يرأس اجتماعاته الرئيس حسن روحاني، ويحضرها وزير الخارجية محمد جواد ظريف بصفته عضوا فيه. وحضر اللقاء، ممثلون عن الحرس الثوري".
وزعم جعفر زاده، بأن "هجوم "أرامكو"، نفذ من جنوب غرب إيران – من محافظة خوزستان، وبالذات من قاعدة "اوميدية" العسكرية، التي عادة تستخدمها الوحدات العسكرية العادية في الجيش الإيراني، وليس الحرس الثوري".
ولفت الى أنه "تم خلال هجوم "أرامكو"، استخدام صواريخ مجنحة محلية عالية الدقة من طراز "يا علي".
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