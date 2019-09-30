صلاح خاشقجي: لن أقبل باستغلال قضية والدي للنيل من الوطن

لفت صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن "عامًا مضى على رحيل والدي الغالي، سعى خلاله خصوم الوطن وأعداؤه في الشرق والغرب لاستغلال قضيته -رحمه الله-للنيل من وطني وقيادتي. لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما، ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله. أكرر ما قلته سابقا، لدي مطلق الثقة في قضاء ​السعودية​ لتحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء، وسأكون كما كان جمال خاشقجي، مخلصا لله، ثم الوطن وقيادته".

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