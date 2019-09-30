نصر الحريري: اللجنة الدستورية فرصة لبناء سياسي جديد بسوريا

اعتبر رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، ​نصر الحريري​ ان "الإعلان عن تشكيل اللجنة ​الدستور​ية فرصة لبناء سياسي جديد في ​سوريا​"، مشيراً إلى انه "تم توزيع إعلان تشكيل اللجنة الدستورية على أعضاء ​مجلس الأمن الدولي​ وستعقد اليوم جلسة يتم التركيز فيها على عمل اللجنة الدستورية، وربما تخرج بإجراء داعم لها".

ولفت إلى ان "اللجنة الدستورية ليست بدعة، وهي جزء من القرار الأممي 2254، والذي ينص في فقرته الرابعة على أن العملية التي يقودها السوريون هي بقيادة سورية، وصياغة دستور جديد، وتتلوها انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف ​الأمم المتحدة​"، مشيراً إلى "إننا لم نبدأ بتطبيق الحكم الانتقالي ولا الدستور ولا ​الانتخابات​، نحن في طور التفاوض للتفاهم على هذه القضايا، وفي التطبيق يجب مراعاة التسلسل الزمني للقرار الأممي".

ورأى أن "عملية الدستور هي جزء من القرارات الدولية، وهذه الورقة التي تم التوافق عليها ذات مصداقية وشاملة ومتوازنة للجميع، وتتشكل وفقا لكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتسهيل مفاوضات سورية - سورية لصياغة دستور جديد تجري - استنادًا إليه - انتخابات تحت إشراف أممي، مجسدًا فيها المبادئ الـ12 التي أقرت في جنيف سابقا نصًا وروحًا".