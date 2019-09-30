الحوثيون: التحالف العربي شن 39 غارة جوية خلال 12 ساعة

أعلن "​الحوثيون​" أن "طيران ​التحالف العربي​، كثف غاراته الجوية على ​اليمن​".

وأوضح المتحدث باسم ​القوات المسلحة​ اليمنية الموالية للحوثيين العميد يحيى سريع، أن "طيران التحالف شن أكثر من 39 غارة جوية خلال 12 ساعة"، مشيرا إلى أن "34 غارة جوية من الغارات استهدفت محافظة صعدة".

وكانت جماعة "​أنصار الله​"، قد أعلنت، الجمعة الماضية، عن مبادرة سلام تتمحور حول وقف الهجمات على ​السعودية​ "بالطيران المسير و​الصواريخ​ الباليستية وكافة أشكال الاستهداف"، مشيرةً الى "أننا ننتظر رد التحية بمثلها أو بأحسن منها من جانب ​الرياض​".

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