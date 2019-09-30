رئيس اركان جديد للجيش الاميركي

اسماء السيد - واشنطن: اصبح الجنرال مارك ميلاي (61 عاما) الاثنين رئيس هيئة الاركان الجديد للجيش الاميركي وبات المستشار العسكري للرئيس دونالد ترمب.
واعلن رئيس الاركان الجديد المعروف بصراحته بعد ان ادلى اليمين بحضور ترمب "يمكنكم ان تثقوا بانني ساقدم لكم دائما مشورة عسكرية مطلعة وصريحة وغير منحازة".
ورد ترمب في خطاب لاختتام حفل اداء اليمين "انك صديقي ومستشاري وتستحق هذا المنصب لم اشك في ذلك يوما".
والجنرال ميلاي ضابط لامع تخرج من جامعة برنستون وشارك في حربي العراق وافغانستان.
ويخلف الجنرال جو دانفورد الذي عينه باراك اوباما في هذا المنصب في 2015 لعامين وجدد ترمب في 2017 ولايته لعامين جديدين.
واختار ترمب في كانون الاول/ديسمبر الجنرال ميلاي عندما كان رئيس اركان سلاح البر خلفا للجنرال دانفورد الذي عارض تعيينه جيم ماتيس وزير الدفاع في حينها وكان يفضل ترشيح رئيس اركان سلاح الجو الجنرال ديفيد غولدشتاين.
ويستفيد رئيس الاركان الجديد من قانون تم اقراره عام 2017 لزيادة ولاية رئيس الاركان ومعاونه الى الضعف (من عامين الى اربعة اعوام) لضمان استمرارية عسكرية رغم تعاقب الادارات الاميركية.
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