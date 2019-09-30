شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ممدوح الحسينى: أجندة تشريعية مزدحمة تنتظر البرلمان بدور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، نائب دائرة سنورس بمحافظة الفيوم، إن مجلس النواب ينتظره أجندة تشريعية ضخمة ومزدحمة فى دور الانعقاد الخامس، الذى يبدأ غدا الثلاثاء الأول من أكتوبر.

وأضاف "الحسينى" أن هناك تشريعات ملحة وضرورية تفرض نفسها ولا بد أن يحسمها مجلس النواب فى دور انعقاده الأخير، على رأسها قانون الإدارة المحلية الذى ستجرى على أساسه انتخابات المجالس المحلية المقبلة، وسيساهم فى دعم وتحقيق عملية التنمية الشاملة فى المحافظات.

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وأشار "الحسينى" إلى أن قانون انتخابات مجلس الشيوخ من القوانين المطلوب حسمها، بالإضافة إلى قانونى تقسيم الدوائر وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، حتى يتم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ فى ضوء أحكام التعديلات الدستورية الجديدة التى أقرها الشعب فى شهر أبريل الماضى.

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن هناك قوانين أخرى مطلوب إنجازها فى دور الانعقاد الخامس، مثل قانون العمل، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الإجراءات الجنائية، وغيرها.